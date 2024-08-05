В Москве эвакуируют торговый центр

Торговый центр «Город» на юго-востоке Москвы эвакуируют. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно. Москва».

«Посетителей и сотрудников ТЦ на шоссе Энтузиастов попросили покинуть здание по громкой связи», — говорится в публикации.

Причина эвакуации остается неизвестной. По словам очевидцев, на месте работают кинологи.

2 августа на востоке Москвы эвакуировали торговый центр «Город Лефортово». У входа в ТЦ были замечены кинологи и правоохранители. В тот же день на Новом Арбате в Москве эвакуировали кинотеатр «Октябрь» прямо во время кинопоказа. Гостей попросили покинуть здание кинотеатра по громкой связи.

30 июля сообщалось, что в Советском райсуде Омска вынесли приговор 20-летнему местному жителю, который массово рассылал ложные сообщения о минировании объектов в России и Белоруссии.

Ранее в Екатеринбурге эвакуировали «Ельцин-центр» из-за угрозы террористической опасности.