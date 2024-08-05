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Стало известно, куда поступила выпускница, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов

Единственная сдавшая ЕГЭ на 400 баллов выпускница поступила в МГТУ им. Баумана

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Единственная сдавшая ЕГЭ в 2024 году на 400 баллов выпускница поступила на 1 курс МГТУ им. Н.Э. Баумана. Об этом сообщил ректор вуза Михаил Гордин в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов приемной кампании в ведущие российские вузы в 2024 году.

Выпускница Бауманской инженерной школы №1580 Александра Оглоблина смогла получить максимальные 400 баллов на ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, физике и информатике.

«Мы гордимся, что у нас есть 400-балльница, выпускница нашей Бауманской инженерной школы. Она единственная в России. 264 абитуриента 100-балльников, 17 с 200 баллами, хорошее качество приема», — сказал Гордин.

В этом году еще 42 человека сдали три экзамена на 300 баллов, а 200-балльниками стали 648 школьников. При этом 8691 выпускник сдал один экзамен на 100 баллов.

До этого зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что Единый государственный экзамен в России имеет массу недостатков, в том числе способствует «утечке умов» из страны.

Ранее ректор МГУ поддержал идею отмены ЕГЭ.

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