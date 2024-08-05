Стало известно, когда военный суд арестовал директора парка «Патриот»

Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, который проходит фигурантом дела о хищении, арестован военным судом в субботу, 3 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

235-й гарнизонный военный суд арестовал его до 21 сентября.

«Материал поступил в суд в субботу и в этот же день был удовлетворен», — сообщили там.

До этого Следственный комитет России сообщил, что в отношении руководства парка культуры и отдыха Минобороны РФ «Патриот», который расположен рядом с подмосковным городом Кубинка, расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество), их обвиняют в растрате бюджетных средств. Кроме Ахмедова, по данному делу был задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Министерства обороны России генерал-майор Владимир Шестеров, решается вопрос по избранию ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что обыски в парке «Патриот» не связаны с делом Тимура Иванова.