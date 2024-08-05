Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда военный суд арестовал директора парка «Патриот»

Военный суд в Москве арестовал директора парка «Патриот» Ахмедова 3 августа

close
100%
Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот»

Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, который проходит фигурантом дела о хищении, арестован военным судом в субботу, 3 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

235-й гарнизонный военный суд арестовал его до 21 сентября.

«Материал поступил в суд в субботу и в этот же день был удовлетворен», — сообщили там.

До этого Следственный комитет России сообщил, что в отношении руководства парка культуры и отдыха Минобороны РФ «Патриот», который расположен рядом с подмосковным городом Кубинка, расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество), их обвиняют в растрате бюджетных средств. Кроме Ахмедова, по данному делу был задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Министерства обороны России генерал-майор Владимир Шестеров, решается вопрос по избранию ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что обыски в парке «Патриот» не связаны с делом Тимура Иванова.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами