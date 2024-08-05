В Бангладеш протестующие попытались снести памятник отцу ушедшей в отставку премьера

В Бангладеш протестующие пытаются снести памятник Муджибуру Рахману, первому президенту и отцу ушедшей в отставку премьер-министра Шейх Хасины. Об этом сообщает местное издание Daily Observer.

По его информации, скульптура, расположенная в столице Бангладеш Дакке, сносится.

«Около 15:30 (12:30 мск) в понедельник была замечена группа людей, пытавшихся разбить скульптуру кувалдами», — сказано в сообщении.

Памятник Рахману был открыт в ноябре 2023 года.

5 августа главнокомандующий Бангладеш Вакар-уз-Заман анонсировал создание временного правительства в стране по итогам переговоров с представителями политических партий.

По данным агентства Reuters, он обсудит формирование временного правительства с президентом страны Шахабуддином Чуппу.

До этого премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и уехала из страны.

Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июне 2024 года на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство и продолжаются до сих пор. К борьбе с митингующими привлечена армия.

Ранее митингующие подожгли мемориальный музей первого президента Бангладеш.