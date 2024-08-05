Названы самые недооцененные профессии в России

Большинство жителей России считают профессию учителя одной из самых недооцененных в стране – об этом заявили 19% участников соответствующего опроса. Еще по 14% респондентов включили в этот список врачей и медсестер, приводит RT результаты исследования.

Неоправданно низкой зарплаты квалифицированных рабочих назвал каждый десятый опрошенный, а каждый 11-й посчитал, что в России недостаточно высоко ценят инженеров.

Профессии дворников и уборщиков недооцененными посчитали 6% участников опроса, а продавцов – 3%. О слишком малой зарплате всех представителей бюджетной сферы заявили 3% респондентов, а на оплату труда бухгалтеров и юристов пожаловались 2% россиян.

Всего в исследовании сервиса SuperJob приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны из числа работающего населения.

До этого выяснилось, что большинство россиян, работающих полный день, сталкиваются с переработками. Чаще других на это жалуются курьеры, медсестры, водители, врачи и преподаватели.

Ранее были названы профессии, представители которых сильнее страдают от сидячего образа жизни.