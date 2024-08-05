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Четырехлетний мальчик впал в кому, съев булку с наркотиком, которую принес домой отец

В Нижнем Новгороде ребенок отравился наркотиком, спрятанным в булке

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Нижнем Новгороде устанавливаются обстоятельства отравления ребенка наркотическим веществом, которое находилось в выпечке. Об этом сообщает портал News NN.

По предварительной информации, отец четырехлетнего мальчика по просьбе знакомого должен был передать ему посылку в СИЗО. Передачу собрала знакомая задержанного, внутри находились хлебобулочные изделия и другие продукты.

Мужчина принес посылку домой, его четырехлетний сын съел булку, после чего мальчику стало плохо. Ребенка госпитализировали, он впал в кому.

В моче ребенка, предварительно, обнаружили метадон, отца и мать пострадавшего задержали. Известно, что они были судимы за фиктивную постановку на учет мигрантов и нарушение правил оборота наркотических веществ.

До этого сообщалось, что в Москве годовалого ребенка забрали в больницу после того, как он употребил запрещенное вещество. Годовалая девочка отравилась гашишем, который ее мать после употребления оставила на подоконнике. Ребенку стало плохо, и родительница вызвала скорую. В больнице женщина призналась, что у нее есть проблемы с наркотиками.

Ранее в Петербурге четырехлетнего мальчика госпитализировали с отравлением наркотическим препаратом после визита к отцу.

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