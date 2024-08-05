Названа сумма хищений при госзакупках в парке «Патриот»

Сумма хищений при государственных закупках в парке «Патриот», расположенном в Московской области, превышает 40 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Сумма хищений составляет более 40 млн рублей», — сказал источник агентства.

В конце июля в парке «Патриот» прошли обыски и иные следственные действия. В том числе они были связаны с деятельностью директора парка Вячеслава Ахмедова.

5 августа в Telegram-канале PostNews появилась информация о задержании руководства «Патриота» по подозрению в мошенничестве. В материале уточнялось, что строительство объекта курировал бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Последнего обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По информации журналистов, стражи порядка и следователи заблокировали сотрудников парка на рабочих местах. Некоторых людей увезли на допросы.

Как рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, руководство «Патриота» обвиняют в растрате бюджетных средств. Против нарушителей было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ранее в Москве арестовали главу «Военторга» Владимира Павлова по делу о хищениях у министерства обороны.