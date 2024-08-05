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Посол: украинцы в американских тюрьмах берут у россиян литературу на русском

Посол Антонов: украинцы в тюрьмах США берут у россиян литературу на русском

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Alexander Zemlianichenko/AP

Украинцы, содержащиеся в американских тюрьмах, нередко берут у заключенных из числа россиян литературу на русском. Об этом в интервью ТАСС рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, украинцы, которые сидят в тюрьмах США, «поражены тем, что российские дипломаты приезжают к россиянам встретиться, поговорить».

«Более того, они начинают по-другому смотреть на россиян, которые находятся в тюрьме. Наши ребята, получающие литературу, они создают даже своего рода библиотечку. И этой библиотечкой пользуются украинцы. На русском языке», — заявил дипломат.

2 августа в пресс-службе посольства России в Вашингтоне написали, что в американских тюрьмах остаются еще десятки россиян, Москва продолжит работать над их освобождением.

1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США.

Ранее Антонов назвал поставленные Украине истребители F-16 серьезной угрозой.

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