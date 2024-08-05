Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении боксера Дмитрия Двали

Появились кадры задержания подозреваемых в зверском избиении чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали в Крыму, который в результате драки остался без глаза. Видеозапись разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В рамках расследования уголовного дела о покушении на убийство задержали всех участников инцидента — жителей полуострова в возрасте от 21 до 31 года», — сказала она.

28 июля чемпион России по боксу Дмитрий Двали возвращался в отель в Феодосии, когда увидел, что толпа мужчин избивает мальчика. Спортсмен заступился за юношу, но его самого сильно избили и выбили глаз. Сейчас боксер находится в московской больнице. Ему стараются сохранить глаз, но видеть им он уже, вероятно, не будет.

4 августа глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изменить квалификацию преступления на более тяжкую статью.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Феодосии задержали девять человек по подозрению в избиении боксера Двали.