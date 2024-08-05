Американские журналисты заявили о «любовном кризисе» на Украине

Женщины на Украине с трудом устраивают свою личную жизнь, так как большинство мужчин ушли на фронт или прячутся от мобилизации. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на истории украинок.

В публикации говорится, что мужчины на Украине не хотят вступать в отношения, так как опасаются, что их в любой момент могут призвать в ВСУ. Одновременно с этим женщины опасаются связывать жизнь с военными. Отмечается, что некоторые девушки зачастую неготовы связывать жизнь с получившими физические и психологические увечья во время конфликта.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

До этого журналисты издания сообщали, что после принятия закона об усилении мобилизации в мае власти Украины мобилизуют до 30 тысяч военных в месяц.

Ранее сообщалось, что Рада рассмотрит законопроект о запрете призывать в ВСУ ряда категорий мужчин.