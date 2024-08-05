В Азове полностью ликвидировали пожар на складе автопокрышек

Сотрудники экстренных служб полностью потушили пожар на складе автопокрышек в городе Азове, расположенном в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Василий Голубев.

«По состоянию на 13:00 (совпадает с мск. — «Газета.Ru») пожар в Азове ликвидирован», — говорится в заявлении.

Крупный пожар на территории промышленной зоны в Азове начался 4 августа. Сначала огонь охватил траву и мусор на открытой территории, после чего перекинулся на стоящий рядом склад с автопокрышками.

Площадь возгорания составила 5000 квадратных метров. Всего на место происшествия были направлены 33 единицы техники и 120 сотрудников экстренных служб.

Региональные власти предупредили жителей города об угрозе распространения огня на склад с горюче-смазочными материалами. Впоследствии глава Ростовской области заявил, что опасность миновала.

По данным МЧС РФ, специалисты тушили пожар всю ночь. К утру 5 августа им удалось ликвидировать открытое горение. При этом спасателям пришлось задействовать пожарный поезд.

Ранее в Ростовской области после атаки дронов загорелись емкости с топливом.