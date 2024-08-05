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Индия остановила железнодорожное сообщение с Бангладеш

Индия приостанавливает ЖД сообщение с Бангладеш на фоне массовых протестов

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Mohammad Ponir Hossain/Reuters

Индия приостанавливает железнодорожное сообщение с Бангладеш на фоне массовых протестов в стране. Об этом сообщило издание Hindu.

«В связи с растущими слухами о приезде премьер-министра [Бангладеш Шейх] Хасины в Индию и введением Пограничными силами безопасности Индии (BSF) повышенной готовности вдоль границы между Индией и Бангладеш, индийские железные дороги приостанавливают все железнодорожные сообщения с Бангладеш», — говорится в сообщении.

Полиция Дели усилила меры безопасности в здании Высшей комиссии Бангладеш в Чанакьяпури в связи с происходящим.

Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июне 2024 года на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство и продолжаются до сих пор. К борьбе с митингующими привлечена армия.

5 августа протестующие взяли штурмом официальную резиденцию премьер-министра в Дакке. Агентство Reuters сообщило, что Шейх Хасина подала в отставку и уехала из страны в Индию. По последним данным, она направляется в Лондон.

Ранее митингующие подожгли мемориальный музей первого президента Бангладеш.

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