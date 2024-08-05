В Подмосковье к началу учебного года откроются 39 новых школ

К началу учебного года в Подмосковье откроют 39 новых и 40 капитально отремонтированных школ, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством и главами городских округов.

«Ждем за партами 1 млн 84 тыс. ребятишек – это на 41 тыс. больше, чем в прошлом году. В новом учебном году свои двери в Подмосковье должны открыть порядка 900 образовательных комплексов, где сейчас завершаются последние приготовления», — рассказал губернатор.

Воробьев отметил, что 15 новых внебюджетных школ рассчитаны на 38 тыс. учеников. Основная часть построена благодаря национальному проекту «Образование»

По словам губернатора, в 39 новых школ необходимо принять 3 тыс. учителей.

«Еще почти 1,1 тыс. педагогов, которые готовы приступить к работе в «новостройках», подписали офферы. У нас идет хороший приток кадров. С начала января предложения о работе получили свыше 3 тыс. педагогов, более 800 уже приняты в школу», — добавил губернатор.

Воробьев отметил, что мера поддержки по компенсации аренды жилья пользуется большой популярностью.

«В конце прошлого учебного года ею пользовались почти 3,5 тыс. педагогов. Большое количество учителей, которые приходят сейчас, тоже планируют это делать», — сказал он.

Новый учебный год начнется 2 сентября, поэтому в преддверии Дня знаний (1 сентября) в 80 парках Подмосковья пройдет свыше 400 мероприятий для школьников и их родителей, в том числе парад первоклассников, различные концерты, театральные представления, выставки и ярмарки.