Блогера Александру Казанцеву оштрафовали

zakatalki/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал блогершу Александру Казанцеву по административной статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Девушка признана виновной в совершении административного правонарушения. В итоге суд постановил оштрафовать ее на 40 тыс. рублей.

Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс рублей.

До этого Хорошевский районный суд города отказал в удовлетворении административного иска журналиста Ильи Барабанова (признан в РФ иностранным агентом). Мужчина просил признать незаконным решение Министерства юстиции РФ о включении его в реестр иностранных агентов.

В конце июля суд Москвы назначил административный штраф бывшему главе нефтяной компании ЮКОС Михаилу Ходорковскому (признан в РФ иностранным агентом). Таганский районный суд признал Ходорковского виновным нарушении порядка деятельности иностранного агента.

Ранее политолога Федора Крашенинникова (признан в РФ иностранным агентом) объявили в розыск.