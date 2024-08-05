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Шри-Ланка приостановила выдачу электронных виз для туристов

Шри-Ланка приостановила работу портала по выдаче электронных виз

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Angelo Cordeschi/Shutterstock

Шри-Ланка приостановила работу портала по выдаче электронных виз туристам. Соответствующее распоряжение вынес Верховный суд страны, сообщает портал The Hindu.

Отмечается, что электронные визы власти Шри-Ланки выдавали с 17 апреля 2024 года.

Как пояснили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), россиян не затронет приостановка выдачи электронных виз. Граждане РФ по-прежнему смогут бесплатно получать однократную визу по прилете сроком до 30 дней.

До этого портал TourDom сообщал, что Болгария приостановит в консульствах в Москве и Санкт-Петербурге прием документов от туристов на получение шенгенских виз.

В российской столице болгарское консульство не будет принимать документы на визы типа С в период с 1 по 18 августа, в Петербурге — с 1 по 11 августа.

Ранее россиянам рассказали, как дешево улететь за границу в сентябре.

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