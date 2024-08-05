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Стало известно, в чем обвиняют руководство парка «Патриот»

СК: руководителей парка «Патриот» обвиняют в растрате бюджетных средств

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Александр Мельников/РИА «Новости»

В отношении руководства парка культуры и отдыха Минобороны РФ «Патриот», который расположен рядом с подмосковным городом Кубинка, расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), их обвиняют в растрате бюджетных средств. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Отмечается, что в рамках дела задержан директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Министерства обороны России генерал-майор Владимир Шестеров. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, рассказала Петренко.

По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

Петренко уточнила, что следствия продолжается до установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщал ТАСС, в конце июля в парке проходили следственные действия, в том числе с Ахмедовым, которые были связаны с хищением более 40 млн рублей при госзакупках

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.

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