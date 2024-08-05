Следователи задержали еще одного российского генерала

Задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития министерства обороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров. Об этом сообщил Telegram-канал «Следком».
В Главном военном следственном управлении СК при оперативном сопровождении ФСБ расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении должностных лиц Минобороны, а также парка и выставочного центра «Патриот».
В рамках уголовного дела задержаны Шестеров и директор парка Вячеслав Ахмедов.
Решается вопрос об избрании меры пресечения генералу. По ходатайству следствия суд заключил Ахмедова под стражу.
По данным следствия, указанные лица вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
О задержании руководства парка «Патриот стало известно 5 августа, при этом СМИ не называли конкретных имен.
Ранее был задержан глава «Военторга».