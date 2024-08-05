Следователи задержали еще одного российского генерала

Задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития министерства обороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров. Об этом сообщил Telegram-канал «Следком».

В Главном военном следственном управлении СК при оперативном сопровождении ФСБ расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении должностных лиц Минобороны, а также парка и выставочного центра «Патриот».

В рамках уголовного дела задержаны Шестеров и директор парка Вячеслав Ахмедов.

Решается вопрос об избрании меры пресечения генералу. По ходатайству следствия суд заключил Ахмедова под стражу.

По данным следствия, указанные лица вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

О задержании руководства парка «Патриот стало известно 5 августа, при этом СМИ не называли конкретных имен.

Ранее был задержан глава «Военторга».