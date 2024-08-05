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Журналист Илья Барабанов не смог оспорить в суде свой статус иноагента

Суд отказался снять статус иноагента с журналиста Ильи Барабанова

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barabanch/X (ранее Twitter)

Хорошевский районный суд города Москвы отказал в удовлетворении административного иска журналиста Ильи Барабанова (признан в РФ иностранным агентом). Информация об этом появилась в пресс-службе столичных судов.

По данным суда, журналист просил признать незаконным решение министерства юстиции РФ о включении его в реестр иностранных агентов.

Минюст в апреле внес Барабанова в список иностранных агентов вместе с научным журналистом, популяризатором науки Асей Казанцевой (признана в РФ иностранным агентом).

По информации Минюста, Казанцева выступала против специальной военной операции (СВО) на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Кроме того, она была респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранным агентом, а также участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов. Барабанов, как написали в ведомстве, делал то же самое.

Ранее политолога Федора Крашенинникова (признан в РФ иностранным агентом) объявили в розыск.

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