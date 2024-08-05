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ФСБ арестовала депутата при вымогательстве 50 млн рублей

Cтавропольского депутата поймали на обещании за 50 млн рублей закрыть дело

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РИА Новости

Федеральная служба безопасности России поймала с поличным депутата думы Ставропольского края, когда тот пообещал бывшему чиновнику помочь с закрытием его уголовного дела за вознаграждение в 50 миллионов рублей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Парламентария задержали в ресторане Ставрополя при передаче денег и муляжа. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. В настоящее время депутат заключен под стражу.

По данным следствия, узнав о задержании бывшего чиновника в рамках уголовного дела, депутат предложил его сыну помочь прекратить дело и перевести его отца на домашний арест. За предложенную помощь вымогатель потребовал 50 миллионов рублей. Впоследствии собеседник парламентария заявил о вымогательстве в правоохранительные органы.

В ходе расследования установлена причастность к преступлению еще двух подозреваемых.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.

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