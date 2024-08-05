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В Адыгее охранник мужского монастыря напал с ножом на настоятеля

В Адыгее осудили мужчину, который пырнул ножом настоятеля мужского монастыря

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Евгений Биятов/РИА Новости

В Адыгее охранника мужского монастыря приговорили к лишению свободы за нападение на настоятеля, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

В ноябре прошлого года 40-летний мужчина, работающий охранником Свято-Михайло-Афонского мужского монастыря, столкнулся с настоятелем и ударил его ножом в область живота.

Следствие установило, что нападавший пошел на преступление из личной неприязни и в результате причинил тяжкий вред здоровью жертвы. Священнослужитель, как уточняется, получил различные травмы брюшной полости, осложнившиеся внутрибрюшным кровотечением.

Злоумышленник раскаялся в содеянном и был признан виновным. При вынесении приговора Майкопский районный суд учел смягчающие обстоятельства, к числу которых отнес наличие у подсудимого смешанного расстройства личности. В итоге его приговорили к 3,5 года исправительной колонии общего режима.

Ранее мужчина устроил пожар в храме, заподозрив священников в использовании черной магии.

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