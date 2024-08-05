Суд признал законным арест блогера Эдварда Била

Суд признал законным административный арест блогера Эдварда Била. Об этом сообщил корреспондент «Рен ТВ» из зала суда.

Блогера арестовали на 14 суток в спецприемник после очередного пранка, который окончился дракой. Пранкер и его друг надели полицейскую форму и написали на ней фразу: «Самокатная патрульная служба». Затем они ездили в этом образе на самокате по подмосковному Одинцово. Позднее стало известно, что сотрудники полиции начали проверять действия блогера на законность.

После ареста стало известно, что Билу собрались ампутировать ногу 5 августа. Информацию об этом подтвердил в беседе с изданием двоюродный брат блогера. Мужчина подчеркнул, что врачи сделали все для спасения больной ноги Била, но сохранить конечность не удастся. Сейчас на месте перелома образовалась рана размерами 20 на 20 см, которая кровоточит и гноится, добавил он.

Проблемы с ногой у Била начались после падения с самоката, в результате чего он получил открытый перелом. Блогер смог восстановиться незадолго до суда. По его словам, медики в спецприемнике не оказали ему должной помощи.

Бил стал широко известен после ДТП, которое произошло в начале апреля 2021 года в центре Москвы. Блогер на иномарке выехал на встречную полосу и врезался в несколько автомобилей. В результате аварии серьезные травмы получила Мария Артемова, которая была за рулем одной из встречных машин.

Ранее стало известно о крупном долге Эдварда Била.