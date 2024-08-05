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Врач рассказала, как помочь пострадавшему при травмах головы

Врач Полякова: при травмах головы важно обеспечить пострадавшему покой

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

При получении черепно-мозговой травмы, например, при падении с велосипеда или батута, важно обеспечить пострадавшему полный покой и ограничить воздействие на него внешних факторов. Об этом «Радио 1» рассказала врач скорой медицинской помощи Химкинской подстанции Светлана Полякова.

Если пострадавший находится в сознании, она советует узнать, что у него болит. При появлении у него рвотного рефлекса важно следить, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути, добавила врач. По ее словам, стоит также определить наличие повреждений позвоночника, в том числе шейного отдела.

«Мы должны максимально бережно зафиксировать шейный отдел позвоночника. К сожалению, подручными средствами сделать это будет сложно. В этом случае нужно дождаться приезда скорой. Оценить наличие травмы позвоночника тоже непросто, даже если человек жалуется на боль. Лучшая тактика при ДТП, например, — не трогать пациента до приезда бригады врачей и не перемещать его», — подчеркнула Полякова.

Накануне в Ленинградской области девочка упала и ударилась головой во время рентген-исследования, она была госпитализирована в тяжелом состоянии с травмой головного мозга. По предварительным данным, школьница упала в обморок. До этого пострадавшая находилась в другой больнице, куда попала с острой респираторной вирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в России расширят программу лечения получившим травмы на производстве.

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