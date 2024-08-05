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Россиянка попыталась откосить от колонии, показывая судье ребенка соседей

Благовещенка хотела получить отсрочку, показывая судье ребенка соседей

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Shutterstock

Жительница Благовещенска попыталась обмануть судей и получить отсрочку от наказания, показывая чужого ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Амурского областного суда.

Согласно материалам дела, женщину в третий раз осудили за кражу. В первый раз она получила наказание в виде принудительных работ, во второй — 1,5 года условно. В третий раз ей назначили наказание в виде двух лет в колонии-поселении, но отсрочили его до 2028 года — в этот год сыну осужденной должно исполниться 14 лет.

Позже правоохранители выяснили, что нарушительница обманывала их, показывая им не своего сына, а ребенка соседней, которого она попросила называть себя матерью. Ее родной ребенок в это время находился в Пензе, вместе с отцом.

В Федеральной службе исполнения наказаний женщине сделали замечание, отметив, что она должна активно участвовать в воспитании сына и забрать его домой. За шесть месяцев россиянка так и не сделала этого.

Тогда Благовещенский суд отменил отсрочку. Суд высшей инстанции оставил решение коллег без изменений.

Ранее в Казани мужчина сбежал из суда после вынесения приговора.

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