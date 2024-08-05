Россиянин выстрелил себе в ногу после того, как ударил юную возлюбленную

Россиянин ударил юную возлюбленную, а когда раскаялся, выстрелил себе в ногу. Об этом сообщает Сапа.

Как пишет Telegram-канал, от рук 37-летнего петербуржца пострадала его 18-летняя девушка, родившаяся в Москве. Виктор и Варвара поругались, и в ходе ссоры мужчина сильно ударил сожительницу по ноге.

После этого Виктор стал испытывать муки совести, из-за чего уже наутро решил наказать себя за содеянное. Он заперся в ванной и нажал на курок пневматического пистолета.

Мужчине пришлось обратиться за медицинской помощью. После того как врачи извлекли из его стопы пулю, к делу подключились полицейские. Сейчас они проводят проверку.

Ранее петербургский ресторатор из ревности проломил голову участнице конкурсов красоты.