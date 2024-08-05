Руководителей парка «Патриот» задержали в Москве

Руководство парка культуры и отдыха Минобороны РФ «Патриот», который расположен рядом с подмосковным городом Кубинка, задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщил Telegram-канал PostNews со ссылкой на источник.

Как отмечает канал, строительство парка курировал экс-замминистра обороны Тимур Иванов, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По данным PostNews, следователи заблокировали сотрудников парка на рабочих местах, а некоторых увезли на допросы.

Источник канала добавил, что задержания «есть и будут по мошенническим статьям».

Кроме того, по информации источника, подготовка к международному военно-техническому форуму «Армия-2024», который должен состояться в «Патриоте» в августе, теперь «под вопросом».

В конце июля в парке проходили следственные действия, в том числе с директором парка Вячеславом Ахмедовым, которые были связаны с хищением более 40 млн рублей при госзакупках, сообщал ТАСС.

Ранее у гендиректора «Военторга» нашли особняк на Рублевке за сотни миллионов рублей.