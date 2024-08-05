Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Руководителей парка «Патриот» задержали в Москве

PostNews: руководство парка «Патриот» задержали по подозрению в мошенничестве

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Руководство парка культуры и отдыха Минобороны РФ «Патриот», который расположен рядом с подмосковным городом Кубинка, задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщил Telegram-канал PostNews со ссылкой на источник.

Как отмечает канал, строительство парка курировал экс-замминистра обороны Тимур Иванов, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По данным PostNews, следователи заблокировали сотрудников парка на рабочих местах, а некоторых увезли на допросы.

Источник канала добавил, что задержания «есть и будут по мошенническим статьям».

Кроме того, по информации источника, подготовка к международному военно-техническому форуму «Армия-2024», который должен состояться в «Патриоте» в августе, теперь «под вопросом».

В конце июля в парке проходили следственные действия, в том числе с директором парка Вячеславом Ахмедовым, которые были связаны с хищением более 40 млн рублей при госзакупках, сообщал ТАСС.

Ранее у гендиректора «Военторга» нашли особняк на Рублевке за сотни миллионов рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами