Жителей села в Бурятии отрезало от цивилизации после наводнения

В селе Шабур в Бурятии наводнением размыло дороги и мосты, поэтому люди вынуждены идти по железнодорожным путям, чтобы попасть домой. Об этом «Газете.Ru» рассказал местный житель Никита.

«Вода спала, но третий день никто так и не приступает к ремонту дорог. Поселок Шабур отрезан от цивилизации. Власти бездействуют. У нас большая часть населения работает в соседнем поселке – люди трое суток не могут попасть домой. Некоторые пешком шли 12 километров по железнодорожным путям в поселок. «Разрез Тугнуйский», где я работаю, для тех, кто не смог вернуться домой, представил места в общежитии и питание», — сообщил Никита.

По словам мужчины, с продуктами питания в поселке пока проблем нет: на складах магазинов есть запасы.

«Электричество есть, вода есть. Самое главное – дома целые и огороды», — заключил он.

В том же Заиграевском районе Бурятии большая вода разрушила мост, который связывал две части села Новоильинск, рассказала «Газете.Ru» местная жительница Алена.

«У нас речка разделяет поселок на две стороны, мост соединял их и служил переправой. Мост был железобетонный, в день стихии был разрушен. На моей части поселка пока стабильно, вода уходит по рву. А в целом ситуация, как говорят, стабильна, вода идет на спад. У многих вода еще в подполье, в оградах и на урожае. Будем надеяться, что скоро все уйдет. Сама река пошла на спад», — сказала она.

3 августа в Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за паводков. На некоторых участках федеральной трассы «Байкал» были введены ограничения движения. Причиной стал перелив дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе и подъем уровня рек в Тарбагатайском районе.

По данным местного правительства, в регионе смыло шесть автомобильных мостов, 200 метров железнодорожных путей, повреждения получили 170 км автодорог.

Ранее смытый наводнением автомобиль врезался в дом в Бурятии и попал на видео.