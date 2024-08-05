Мать в Сингапуре 100 раз ударила сына ремнем и оказалась за решеткой

В Сингапуре мать нанесла 100 ударов ремнем шестилетнему сыну и была приговорена к 13 месяцам тюрьмы, пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, таким образом женщина наказала ребенка за невыполненное задание. Кроме того, она избивала мальчика кулаками, заставляла стоять его на руках, а также пинала его и давала пощечины.

После одного из таких избиений мать отвезла ребенка в полицейский участок и сообщила офицерам, что сына якобы избил ее бойфренд. После этого мальчика отвезли в больницу, где врачи насчитали у него 50 синяков, а следователи начали разбираться в ситуации.

В ходе проверки в доме женщины была обнаружена камера наблюдения. Полицейские посмотрели отснятый материал, на котором было видно, что именно мать избивала дошкольника. Женщина была арестована и приговорена к 13 месяцам заключения.

«Чрезмерное насилие недопустимо, даже во имя дисциплины», — прокомментировал приговор судья.

Ранее пенсионер из Сингапура установил скрытые камеры, чтобы наблюдать за своей квартиросъемщицей.