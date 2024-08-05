Украинца осудили на 12 лет за шпионаж в Харьковской области

Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины по обвинению в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщила прокуратура республики.

Суд установил, что осужденный, будучи завербованным СБУ, в период с апреля по июнь 2022 года, находясь на территории Харьковской области, собирал сведения о передвижении военных колонн и расположении блокпостов российской армии на территории Купянского района региона и передавал их куратору.

Данная информация могла быть использована против ВС РФ, заявила прокуратура.

Кроме того, в Нальчике обвиняемый в период с декабря 2022 года по июнь 2023 года «изыскивал возможность продолжить конфиденциальное сотрудничество с представителями» украинских спецслужб, но «не смог реализовать свой преступный умысел в связи с задержанием сотрудниками правоохранительных органов».

В конце июля суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО украинца по подозрению в шпионаже в пользу СБУ.

Ранее стало известно, что арестованный в РФ за шпионаж кореец оказался миссионером.