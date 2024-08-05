В Башкирии оценили ущерб от размыва дорог

Ущерб от затопления дорог в Башкирии составил 67 млн рублей. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на и.о. министра транспорта Башкирии Любовь Минакову.

«Мы ждем схода воды, чтобы уже оценить ущерб окончательно», — уточнила она.

По ее словам, уже на следующей неделе будет сформирован территориальный заказ и деньги доведут до пострадавших муниципалитетов. Разлив рек из-за дождей привел к повреждению трасс в Баймакском, Белорецком, Ермекеевском, Зилаирском, Абзелиловском, Учалинском и Салаватском районах.

До этого МЧС эвакуировало 96 жителей Башкирии на фоне наводнения. Всего в регионе произошло 23 случая затопления придомовых территорий, размытия дорожного полотна и подтопления мостов в 7 муниципальных образованиях. Были затоплены 15 домов, 59 придомовых территорий.

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