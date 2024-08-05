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Россиянину пришлось вернуть единовременную выплату, полученную перед участием в СВО

Тюменцу пришлось вернуть 600 тыс. рублей за заключенный контракт с Минобороны РФ

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Жителя Тюменской области решением суда обязали вернуть единовременную выплату, которую он получил, заключив контракт с Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

Согласно материалам дела, в марте 2024 года россиянин заключил с министерством обороны контракт о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции (СВО), но так туда и не отправился. Мужчина получил выплаты на приобретение вещей и единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей в соцзащите Ноябрьска. Но позже его контракт был признан недействительным, так как тюменец состоял на психиатрическом учете и проходил принудительное лечение в специализированном диспансере.

В связи с этими обстоятельствами представители соцзащиты обратились в суд — получение россиянином выплат признали неосновательным обогащением, мужчину обязали вернуть полученные средства.

Ранее в Кремле рассказали, зачем контрактникам повысили единовременную выплату.

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