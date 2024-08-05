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Гендиректор госкорпорации по организации воздушного движения покинет пост

ТАСС: Бобылев покинет пост гендиректора ГК по организации воздушного движения

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ovdrf.ru

Гендиректор Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК по ОрВД) Дмитрий Бобылев покинет свой пост в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к компании.

Госкорпорация по ОрВД предоставляет аэронавигационное обслуживание в стране и курирует работу всех авиадиспетчеров.

Дмитрий Бобылев в 1998 году окончил с отличием Санкт-Петербургскую академию гражданской авиации по специальности «Эксплуатация воздушного транспорта и управление воздушным движением». Работал на различных должностях в «Госкорпорации по ОрВД», руководил филиалом «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» и возглавлял филиал «Аэронавигация Центральной Волги». Он был назначен на пост гендиректора ГК по ОрВД в сентябре 2022 года.

По информации ТАСС, место Бобылева займет начальник управления госслужбы и кадров Росавиации Андрей Булин, который ранее занимал другие должности в ГК по ОрВД, в том числе руководящие. Помимо этого, он участвовал в введении новой структуры московского воздушного пространства.

Ранее уволили врио начальника «Ростовского централа», где захватывали заложников.

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