По делу о мошенничестве при разработке Ил-76 МД-90А вынесен приговор

Бывший замглавы ПАО «Ил» Андрей Новожилов приговорен Савеловским судом Москвы к шести годам колонии по обвинению в мошенничестве при разработке военно-транспортного самолета Ил-76 МД-90А. Об этом сообщает ТАСС.

По тому же делу приговор получили еще двое. Вячеслав Хван — бывший директор Центра проектно-конструкторских технологий (ЦПКТ) Московского авиационного института — осужден на пять лет колонии. Игорь Титов, экс-начальник планово-диспетчерского отдела ЦПКТ, получил 4,5 года лишения свободы условно.

Все трое обвиняются в махинациях при разработке военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А.

Согласно материалам дела, на разработку самолета было выделено девять миллиардов рублей. Вначале Объединенная авиастроительная корпорация привлекла к работам ПАО «Ил», а «Ил», в свою очередь, привлек Московский авиационный институт (МАИ). Затем от услуг МАИ якобы отказались, но деньги в институт продолжали поступать. Итогом стало уголовное дело о мошенничестве и приговор суда.

О том, что представляет собой Ил-76МД-90А — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СК возбудил уголовное дело из-за контрафактных подшипников для военных самолетов.