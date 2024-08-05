Мужчина впал в кому после рыбалки на московском пруду

В московском поселке Щаповское мужчина получил удар током во время рыбалки на пруду, он задел удочкой высоковольтную линию электропередачи. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на Песьевском пруду в поселке Щаповское, 38-летний мужчина отправился на водоем ловить рыбу.

Рыбак попытался закинуть снасти в воду, но задел высоковольтную линию электропередачи и получил сильный удар током. Медики диагностировали у пострадавшего ожоги 50% тела, россиянина ввели в состояние искусственной комы.

До этого сообщалось, что в Оренбургской области 65-летний мужчина получил удар током, когда рыбачил на железнодорожном мосту. Пенсионер ловил рыбу на железнодорожном мосту через реку Кумак. Мужчина закинул удочку, задел контактную сеть под напряжением и получил удар током, пострадавший госпитализирован с ожогами лица и рук. По данному факту Орской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, обстоятельства произошедшего устанавливаются

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Ранее в Подмосковье подростка ударило током, когда он забрасывал удочку.