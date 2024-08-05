Россиянам рассказали о денежных компенсациях при заражении ротавирусом на море

Если отдыхающий на курорте турист заразится ротавирусом при купании в море, то он может рассчитывать на денежную компенсацию. Для этого следует обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру, после чего купальную зону, специально для этого оборудованную, проверят на соответствие санитарным требованиям, рассказал Общественной Службе Новостей кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов.

До этого российские туристы начали массово жаловаться на грязь и антисанитарию в Сочи и заражения ротавирусом. По словам юриста, при подобных случаях нужно в первую очередь зафиксировать факт заражения в больнице. В заключении врача должно уточняться, что инфекция подхвачена после купания в определенно месте. После жалобы в ведомства и соответствующих проверок, владельцы мест отдыха или руководители территорий будут наказаны, объяснил Карабанов.

«Также в этом случае предусмотрен ряд мер вплоть до закрытия пляжа до момента, пока его не приведут к соответствию действующим стандартам, чтобы он в первую очередь был безопасен для туристов», — подчеркнул он.

Пострадавшему должны возместить материальный и моральный ущерб, затраты на лечение и компенсацию времени отдыха, заключил адвокат.

Напомним, одна из путешественниц рассказала, что на третий день отдыха в Мочи подхватила ротавирус после того, как ее накрыло волной. Другая отдыхавшая также поделилась, что во время отдыха в Адлере в июне вся ее семья заболела кишечной инфекцией.

Инфекционисты ранее объяснили, можно ли подхватить вирусы в море.