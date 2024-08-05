Избиение мужчины знакомым со спутницей в московском метро попало на видео

На юго-западе Москвы мужчина со спутницей набросился на знакомого в метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в вестибюле станции метро «Профсоюзная». По информации ведомства, ему предшествовал конфликт между парой и их знакомым в вагоне поезда.

На кадрах опубликованного прокуратурой видео, молодой мужчина догоняет знакомого на лестнице, ведущей к выходу, хватает его за рюкзак, опрокидывает на спину и начинает избивать. Вокруг дерущихся ходит женщина, которая наносит оппоненту удары дамской сумкой — в ведомстве рассказали, что внутри сумки была бутылка со спиртным.

«В момент избиения у мужчины выпал из кармана мобильный телефон стоимостью 100 тысяч рублей. Гаджет подобрала женщина, несмотря на просьбы пострадавшего, не вернула его», — добавили в ведомстве.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Ранее гость столицы разбил несколько камер в московском метро и попал на видео.