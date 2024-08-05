В Ставропольском крае задержали школьников за поджог четырех станций связи

Двое 15-летних подростков из города Невинномысска в Ставропольском крае подожгли четыре базовые станции операторов связи на территории административного центра региона. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

В материале уточняется, что инфраструктурные объекты повредили ученик восьмого класса и ученица девятого класса из разных школ. За пять дней они подожгли две базовые станции на улице Южный обход, одну — на улице Дзержинского и еще одну — в Промышленном районе Ставрополя.

По данным следствия, целью несовершеннолетних была «дестабилизация деятельности органов власти». В результате их задержали и возбудили против них уголовное дело по статье о теракте. Теперь подросткам грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

В середине июня группа молодых людей из Санкт-Петербурга подожгла вышку сотовой связи на пересечении Суздальского шоссе и Орлово-Денисовского проспекта. Из-за действий неизвестных оборудование на объекте полностью сгорело.

Сотрудники правоохранительных органов сразу приступили к поискам нарушителей. Кроме того, против них было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении и уничтожении имущества путем поджога.

Ранее в Свердловской области задержали подростков, собиравшихся совершить поджоги на железной дороге.