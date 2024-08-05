Названы имена задержанных за избиение боксера Двали в Крыму

За коллективное избиение боксера Дмитрия Двали в Крыму задержаны девять человек. Telegram-канал SHOT приводит имена предполагаемых нападавших.

Среди них восемь безработных граждан возрастом от 21 до 31 года и один предприниматель.

28 июля чемпион России по боксу Дмитрий Двали возвращался в отель в Феодосии, когда увидел, что толпа мужчин избивает мальчика. Спортсмен заступился за юношу, но его самого сильно избили и выбили глаз. Сейчас боксер находится в московской больнице. Ему стараются сохранить глаз, но видеть им он уже, вероятно, не будет.

4 августа глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание изменить квалификацию преступления на более тяжкую статью.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Двали прокомментировал возможность своего возвращения в спорт.