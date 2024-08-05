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Пенсионерка из Ленобласти трижды переводила деньги мошенникам и лишилась 8,7 млн рублей

«78.ru»: в Ленобласти мошенники выманили у пенсионерки 8,7 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

В Гатчинском районе Ленинградской области пенсионерка доверилась мошенникам и лишилась всех накоплений. Об этом сообщает 78.ru.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 69-летняя жительница СНТ «Ломо», женщина рассказала, что осталась без накоплений из-за звонка неизвестных.

Телефонные мошенники действовали по известной схеме, они представились сотрудниками Центробанка и убедили пенсионерку, что ее накопления в опасности, для сохранности денег их нужно было обналичить и перевести на «безопасный счет».

За три похода в отделения банков пожилая женщина лишилась 8,7 млн рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что жительница Нижнего Новгорода отдала все накопления и взяла крупный кредит, поверив мошенникам. С пенсионеркой связались лжеполицейские, они запугали россиянку, заявив, что на нее возбуждено уголовное дело за несколько переводов, совершенных от ее имени в недружественную страну. Испугавшись, женщина оформила кредит и отдала аферистам все накопления, общий ущерб составил 17,3 млн рублей

.

Ранее жительница Новокузнецка пыталась заработать на инвестициях и лишилась 6 млн рублей.

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