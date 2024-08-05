Несколько человек отравились эклерами в пекарне в Хакасии

Несколько человек отравились эклерами в пекарне в селе Коммунар Ширинского района Хакасии. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в больницы обратились пять человек, которые пожаловались на признаки отравления. Все они купили десерты в пекарне на улице Советской.

После случившегося специалисты Роспотребнадзора проверили пищеблок, где готовили десерты, и нашли грубые нарушения. Так, еду производили в месте без нужного оборудования. Также проверяющим не предоставили документы, которые бы подтвердили качество и безопасность продукции.

В ведомстве отметили, что пекарня находится на территории пилорамы, что запрещено законодательством. У пекаря и кондитера не было документов о прохождении обязательных медосмотров.

Лабораторные исследования показали, что в 90% смывов есть бактерии группы кишечной палочки. Пробы воды не соответствовали по микробиологическим показателям.

В итоге работу предприятия приостановили на 30 суток, а в отношении ИП возбудили два административных дела.

Ранее в Калининграде из больницы выписали четверых детей после отравления в лагере.