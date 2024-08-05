Инфекционисты объяснили, можно ли подхватить вирусы в море

В распространении ротавируса на курортах нельзя «обвинять» море – концентрация вирусов в морской воде почти нулевая. Заразиться, наглотавшись воды при купании, практически невозможно, главные пути передачи вируса – немытые фрукты и овощи, грязные руки и туалетные комнаты, рассказал завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров Общественной Службе Новостей.

Помимо грязных руки и пищевых продуктов, местом размножения вирусов может стать бассейн, в котором стоячая вода плохо обеззараживается, отметил врач.

«Что касается моря – тут вероятность практически равна нулю», — подчеркнул он.

Категорически нельзя купаться в воде, если в ней обнаруживаются отходы человеческой жизнедеятельности, добавил Никифоров. Такие места купания должны быть закрыты для посещения. В остальном морской воды бояться не стоит, заключил инфекционист.

До этого российские туристы начали массово жаловаться на грязь и антисанитарию в Сочи. Одна из путешественниц рассказала, что на третий день отдыха подхватила ротавирус после того, как ее накрыло волной. Другая отдыхавшая также поделилась, что во время отдыха в Адлере в июне вся ее семья заболела кишечной инфекцией.

Ранее в Сочи скорая сутки не приезжала к девочке, которую рвало с кровью.