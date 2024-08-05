Синоптики спрогнозировали москвичам похолодание и дожди

На этой неделе в целом температурный фон в Москве будет оставаться в пределах климатической нормы, однако ближе к середине ожидается небольшое похолодание, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. В течение ближайших дней в столице также будут идти кратковременные дожди, предупредил он в беседе с RT.

С среды дня температура воздуха в столице будет оставаться на уровне 23-25 градусов тепла, в области – до 27 градусов выше нуля. В четверг станет холоднее – температура воздуха опустится на 2 градуса до +20-25 градусов. Затем станет чуть теплее, а в выходные снова похолодает – температура опустится ниже 20 градусов, рассказал Ильин.

Также в регионе ожидаются небольшие кратковременные дожди, а на субботу и воскресенье прогнозируется сухая погода.

Атмосферное давление сегодня составит 741 мм рт. ст., к выходным – 744 мм рт. ст.

Напомним, метеорологи также сообщали, что в Москве на этой неделе утром и в ночные часы температура будет составлять +10...+15℃, а днем будет подниматься до +19...+24℃. Ожидается, что в городе будут возникать туманы.

Ранее в Туве ввели режим ЧС в лесах регионального характера.