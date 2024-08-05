Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптики спрогнозировали москвичам похолодание и дожди

Синоптик Ильин: в середине недели в Москве похолодает

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

На этой неделе в целом температурный фон в Москве будет оставаться в пределах климатической нормы, однако ближе к середине ожидается небольшое похолодание, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. В течение ближайших дней в столице также будут идти кратковременные дожди, предупредил он в беседе с RT.

С среды дня температура воздуха в столице будет оставаться на уровне 23-25 градусов тепла, в области – до 27 градусов выше нуля. В четверг станет холоднее – температура воздуха опустится на 2 градуса до +20-25 градусов. Затем станет чуть теплее, а в выходные снова похолодает – температура опустится ниже 20 градусов, рассказал Ильин.

Также в регионе ожидаются небольшие кратковременные дожди, а на субботу и воскресенье прогнозируется сухая погода.

Атмосферное давление сегодня составит 741 мм рт. ст., к выходным – 744 мм рт. ст.

Напомним, метеорологи также сообщали, что в Москве на этой неделе утром и в ночные часы температура будет составлять +10...+15℃, а днем будет подниматься до +19...+24℃. Ожидается, что в городе будут возникать туманы.

Ранее в Туве ввели режим ЧС в лесах регионального характера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами