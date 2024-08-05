Россиянка выжила после удара молнии в плечо на озере в Челябинской области

Молния попала в жительницу Екатеринбурга, отдыхавшую на озере в Челябинской области. Об этом сообщает E1.ru.

По словам супруга 37-летней пострадавшей Вадима, в 20-х числах июля его жена уехала в Миасс, чтобы отдохнуть с подругами на озере Тургояк. Мужчина оставался с ней на связи, но затем ему сообщили, что Анастасия попала в реанимацию.

«Оказалось, ее чужие люди нашли, она была в 300 метрах от Золотого пляжа. Я поехал сразу, в больнице написал отказную и сам повез ее на машине в 40-ю в Екатеринбург», — говорит Вадим.

Он отмечает, что разряд молнии попал в плечо Анастасии и вышел через ногу. Один из врачей, осматривавших пострадавшую, заявил, что подобных случаев в его 30-летней практике не было, и «после такого» в живых никто не оставался.

На днях женщина вышла из комы, еще два-три месяца, как отмечают медики, уйдут на возвращение к прежней жизни.

Ранее три женщины пострадали от удара молнии на итальянском пляже.