Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка выжила после удара молнии в плечо на озере в Челябинской области

Екатеринбурженка пережила попадание молнии, когда отдыхала на озере Тургояк

close
100%
Антон Вергун/РИА «Новости»

Молния попала в жительницу Екатеринбурга, отдыхавшую на озере в Челябинской области. Об этом сообщает E1.ru.

По словам супруга 37-летней пострадавшей Вадима, в 20-х числах июля его жена уехала в Миасс, чтобы отдохнуть с подругами на озере Тургояк. Мужчина оставался с ней на связи, но затем ему сообщили, что Анастасия попала в реанимацию.

«Оказалось, ее чужие люди нашли, она была в 300 метрах от Золотого пляжа. Я поехал сразу, в больнице написал отказную и сам повез ее на машине в 40-ю в Екатеринбург», — говорит Вадим.

Он отмечает, что разряд молнии попал в плечо Анастасии и вышел через ногу. Один из врачей, осматривавших пострадавшую, заявил, что подобных случаев в его 30-летней практике не было, и «после такого» в живых никто не оставался.

На днях женщина вышла из комы, еще два-три месяца, как отмечают медики, уйдут на возвращение к прежней жизни.

Ранее три женщины пострадали от удара молнии на итальянском пляже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами