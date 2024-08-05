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Восьмилетний школьник попал в реанимацию после игр у костра

«Фонтанка»: в Ленобласти ребенок попал в реанимацию, играя у костра

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Pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти восьмилетний школьник получил сильные ожоги, слишком близко подбежав к костру. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на дачном участке во Всеволожске, мужчина разводил костер, его восьмилетний сын играл с другими детьми и в какой-то момент слишком близко подбежал к огню.

На мальчике вспыхнула футболка, родитель сумел окатить сына водой и сбить пламя, но избежать травм не удалось. Пострадавший госпитализирован с ожогами спины и рук, его состояние медики оценивают как тяжелое, мальчик находится в отделении реанимации.

До этого сообщалось, что в Выборгском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства травмирования несовершеннолетнего, мальчик получил ожог голени, когда играл с друзьями. Девятилетний мальчик вместе с компанией друзей пытался развести костер с помощью бензина, когда на нем вспыхнула одежда. Пострадавшего госпитализировали, он находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Гае двухлетний мальчик упал в ведро с кипятком.

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