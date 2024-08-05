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В кузбасском городе енот забрался в квартиру и спрятался в кладовке

В Междуреченске енот забрался к жительнице многоквартирного дома в кладовку

Жительница Междуреченска обнаружила в своей квартире дикого енота и вызвала сотрудников экстренных служб, так как сама побоялась выносить его на улицу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

На кадрах, опубликованных спасателями, незваный гость притаился в одном из тазов, расположенных у женщины в кладовке. Сотрудники МЧС аккуратно достали зверя из его временного убежища, поместили в переноску и передали зоозащитникам.

«Как дикое животное попало в квартиру, остается загадкой», — отметили в пресс-службе ведомства.

До этого операция по спасению енота в Краснодаре закончилась провалом — зверь не хотел, чтобы его спасали. Лесного гостя, сидевшего на высокой березе, заметили местные жители, зверь держался за тонкую ветку и вызывал у прохожих жалость. Жильцы многоэтажки вызвали спасателей, пока экстренные службы ехали на вызов, местные жители сняли животное с дерева, но енот сбежал от них и забрался на другой ствол.

Ранее грумеры спасли собаку, которая носила на себе 8 кг спутанной шерсти.

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