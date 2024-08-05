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Россиянина оштрафовали на 350 тысяч рублей за ролик «Дно Победы», опубликованный 9 мая

В Новосибирской области осудили мужчину за публикацию ролика к Дню Победы

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Суды общей юрисдикции Новосибирской области

Жителя Бердска оштрафовали на 350 тыс. рублей за реабилитацию нацизма, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Дело по ч.4 ст.354.1 УК РФ возбудили в отношении 23-летнего Егора Синько после вмешательства сотрудников ФСБ. 9 мая 2022 года молодой человек разместил на личной странице во «ВКонтакте» ролик «Дно Победы» и оставил под ним комментарий «Всех с непраздником».

Эксперты посчитали это заявление «явным неуважением к обществу», а также установили, что публикация содержит негативную оценку Георгиевской ленты, являющейся символом победы в Великой отечественной войне. Такое заключение было сделано в рамках лингвистической экспертизы от 24 июня этого года.

Приговор Синько был вынесен Новосибирским областным судом.

«Я был согласен с некоторыми частями видеоролика, который посмотрел, и по этой причине поделился им у себя странице, но спустя два года мое мнение очень сильно изменилось на этот счет», — заявил мужчина во время заседания.

Подсудимому, раскаявшемуся в содеянном, назначили штраф и на год запретили заниматься администрированием сайтов, форумов, чатов и групп в соцсетях.

Ранее российского подростка обвинили в реабилитации нацизма после фото с парада в День Победы.

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