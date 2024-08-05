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«Столото» заблокировало около 3,5 тысячи мошеннических ресурсов в 2024 году

В «Столото» отметили снижение активности мошенников в лотерейном сегменте

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Depositphotos

«Столото» совместно с российским разработчиком технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T. в первом полугодии 2024 года обнаружили и заблокировали 3 491 мошеннический ресурс, сообщили в пресс-службе распространителя всероссийских гослотерей.

Как уточнили в компании, мошенники действовали под видом популярных гослотерей, в том числе нелегально использовали бренд «Столото». Отмечается, что число мошеннических ресурсов снизилось на 53% относительно аналогичного периода 2023 года и на 81,3% – относительно первых шести месяцев 2022 года.

По словам заместителя гендиректора холдинга S8 Capital, в который входит «Столото», Екатерины Тутон, подобному успеху в снижении мошеннической активности поспособствовала совместная работа «Столото» с правоохранительными органами и специалистами в сфере кибербезопасности.

«Заметный вклад вносит наша постоянная работа по информированию россиян о том, как не стать жертвой кибермошенников, поскольку осведомленность – первый шаг к защите. Все эти инструменты позволили нам сформировать устойчивый тренд на снижение активности аферистов в лотерейном сегменте», — рассказала она.

Как уточнили аналитики F.A.C.C.T., в первом полугодии 2023 года было заблокировано 7 358 мошеннических ресурсов, а еще годом ранее за первые шесть месяцев 2022 года было обнаружено и заблокировано 18 709 мошеннических ресурсов.

Руководитель департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Станислав Гончаров отметил, что в прошлом году аналитики компании фиксировали в стране рост онлайн-мошенничества, появление новых схем и инструментов, а также массовое использование мессенджеров и соцсетей в качестве площадок для атак на жертву.

По его словам, в этом году главными опасностями для бизнеса в сети остаются фишинг и скам.

«Хорошая новость в том, что количество мошеннических ресурсов стремительно падает, если бренд ведет планомерную бескомпромиссную борьбу с цифровой преступностью с использованием современных инженерных решений», — сказал он.

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