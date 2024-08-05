На Алтае дерево придавило мужчину на Тропе здоровья во время непогоды

На Алтае рухнувшее дерево придавило мужчину, сообщили в МЧС республики.

Несчастный случай произошел 3 августа на Тропе здоровья в Горно-Алтайске. Вечером на мужчину, который отправился на прогулку в лес, в результате порыва ветра упало дерево. Пострадавший сообщил, что не может выбраться самостоятельно, и обратился в экстренные службы.

На место выехали четыре спасателя. Чтобы освободить мужчину, они использовали бензопилу, а затем доставили его на носилках к машине скорой. В каком состоянии сейчас находится пострадавший, не уточняется.

В июне упавшее дерево придавило машину с беременной женщиной во время урагана в Москве.

Ранее в Подмосковье береза упала на двухлетнюю девочку на детской площадке.