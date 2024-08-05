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На Украине призвали отключить Telegram

Депутат Рады Потураев призвал власти Украины отключить Telegram

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Muhammed Ibrahim Ali/Global Look Press

У властей Украины нет ресурсов на регуляцию мессенджера Telegram, поэтому его можно отключить. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информполитики, депутат Никита Потураев в интервью РБК-Украина.

По словам парламентария, когда в стране 80% населения пользуется немодерированной соцсетью, руководство которой не вступает в коммуникацию с государством, «это большая ошибка, которая будет дорого стоить».

Потураев утверждает, что руководство мессенджера якобы остается аффилированным с Россией, под влиянием ее спецслужб.

Депутат добавил, что не видит другого варианта, как написать достаточно простой законопроект, суть которого будет в том, что либо сети или платформы устанавливают диалог с властями Украины, либо государство их закрывает.

В апреле бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что Киев стремился «надавить» на Telegram с целью ограничить для украинских граждан доступ к тем каналам, которые ему неугодны.

До этого главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов страны, в том числе «бот разведки».

Ранее россиян предупредили о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram.

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