Выпуск школьных учебников по истории перенесли

Выпуск учебников по истории для 5-9 классов перенесли на 2025 год. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко журналу «Эксперт».

По его словам, к этому времени подготовят государственные учебники по таким предметам, как «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд» и обновленное «Обществознание» для старшеклассников.

Он отметил, что сейчас перед правительством стоит задача построить бесшовную систему образования в России. Власти продумывают, как связать дошкольное, школьное, среднее профессиональное и высшее образование так, чтобы прохождение всех ступеней помогало дать необходимый набор знаний.

В конце мая министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что новый учебник по обществознанию для 9-го класса будет стоить 208,41 рублей, стоимость новых учебников по истории для средней школы составит 208,88 рублей.

По его словам, их стоимость оказалась в несколько раз ниже стартовой (900 руб.), которая была заявлена во время начала аукционов, победителем которого стало издательство «Просвещение».

«Мы продолжаем активную работу по снижению цены на учебники, это помогает разгрузить субъекты и быстрее обеспечить ребят по всей стране новыми едиными учебниками», — сказал Кравцов.

Ранее из списка школьных учебников убрали пособия признанного иноагентом известного экономиста.