В Петербурге второклассница делала фото и выпала из окна

В Красногвардейском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства травмирования несовершеннолетней, девочка попала в реанимацию после падения из окна. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в микрорайоне Ржевка, второклассницу нашли под окнами многоэтажки, девочка с многочисленными травмами госпитализирована в отделение реанимации. У пострадавшей диагностированы черепно-мозговая травма и ушиб мозга.

По предварительной информации, школьница хотела сделать красивый снимок ночного города для подруги, не удержалась на подоконнике и упала с высоты. Известно, что ребенок воспитывается в благополучной семье, на учете в органах ПДН не состоит.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ пятилетняя девочка выпала из окна, пока мать убирала в квартире. 33-летняя женщина на время оставила без присмотра пятилетнюю дочь. Через некоторое время она заметила, что ребенка нет в комнате, на открытом окне отсутствовала москитная сетка. Мать выбежала на улицу и обнаружила дочь на газоне, в это время соседи уже вызвали пострадавшей скорую помощь.

Ранее во Владивостоке двухлетний ребенок выжил после падения с седьмого этажа.